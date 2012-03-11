Біля берегів Норвегії сів на мілину танкер: у складі екіпажу є українці

Нафтовий танкер «Селіна», екіпаж якого складається з громадян України, Росії і Філіппін, сів на мілину біля південно-західного узбережжя Норвегії за 270 кілометрів від Бергена.

Про це повідомляє «Морський бюлетень».

За даними норвезьких ЗМІ, ніхто з 14 членів екіпажу, які перебувають на борту судна-контейнеровоза, не постраждав.

«Ситуація продовжує залишатися незрозумілою. Судно стоїть на мілині і утримується на місці за допомогою двох буксирів. У нього утворився крен у вісім градусів, воно набирає воду”, –повідомила представник берегової охорони Силья БЕРГЕР.

Проте влада Норвегії не виключає, що в разі псування погоди в цьому районі, судно може затонути. Про причини інциденту поки нічого не відомо.

На борту судна, приписаного до порту Антігуа, 280 тисяч літрів нафти і 67 тисяч літрів дизельного пального. Наразі підтвердження витоку нафти немає, проте на воді з'явилася нафтова плівка.