«Свобода» Шустера дала маху з рейтингами?

15:06, 01 вересня 2007
Суспільство
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Соціолог: причини  «перекосу» - непередбачені заміни

Несподівано високий рейтинг Блоку Юлії Тимошенко в  передачі «Свобода Савіка Шустера», що перевищив рейтинг Партії регіонів на 4%, є наслідком непередбачених замін в залі для глядачів студії. Так ситуацію прокоментував відповідальний за  підбір учасників передачі соціолог Володимир Паніотто.

За словами Паніотто, генерального директора Київського міжнародного інституту соціології, деякі з запрошених з  регіонів учасників програми не з`явилися на передачу, що призвело до необхідності шукати їм  заміну в Києві, пише Дзеркало тижня.

«У першій програмі екстрені заміни були проведені киянами, через що непропорційно щодо вибірки збільшилася частина представників столиці. А в Києві, як відомо, БЮТ має найбільш сильні позиції»,  - пояснив він.

На думку Паніотто, в майбутньому подібних накладок вдасться уникнути. «Максимально можлива випадкова похибка вибірки для аудиторії кожної передачі буде не більше 7-8%, запевнив директор КМІСу. Планується також проводити опитування до початку передач і узагальнювати думку аудиторії кількох передач, тоді похибка наближатиметься до даних звичайного опитування».

 

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