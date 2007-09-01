«Свобода» Шустера дала маху з рейтингами?

Несподівано високий рейтинг Блоку Юлії Тимошенко в передачі «Свобода Савіка Шустера», що перевищив рейтинг Партії регіонів на 4%, є наслідком непередбачених замін в залі для глядачів студії. Так ситуацію прокоментував відповідальний за підбір учасників передачі соціолог Володимир Паніотто.

За словами Паніотто, генерального директора Київського міжнародного інституту соціології, деякі з запрошених з регіонів учасників програми не з`явилися на передачу, що призвело до необхідності шукати їм заміну в Києві, пише Дзеркало тижня.

«У першій програмі екстрені заміни були проведені киянами, через що непропорційно щодо вибірки збільшилася частина представників столиці. А в Києві, як відомо, БЮТ має найбільш сильні позиції», - пояснив він.

На думку Паніотто, в майбутньому подібних накладок вдасться уникнути. «Максимально можлива випадкова похибка вибірки для аудиторії кожної передачі буде не більше 7-8%, запевнив директор КМІСу. Планується також проводити опитування до початку передач і узагальнювати думку аудиторії кількох передач, тоді похибка наближатиметься до даних звичайного опитування».