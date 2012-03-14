Зі студентів збивають гроші, щоб розрахуватися з боргами вузу

У Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов у Донецькій області студентів змушують «у добровільному порядку» здати гроші на оплату комунальних платежів вишу.

Про це йдеться в переданому УНІАН Відкритому листі студентів цього вишу.

У листі, зокрема, сказано, що «адміністрація вишу звертається до студентів з проханням у добровільно-примусовому порядку пожертвувати 250 грн. з людини на оплату заборгованості навчального закладу з комунальних послуг».

Студенти зазначають, що їх просять кошти перерахувати на розрахунковий рахунок вишу, але «при цьому не забути написати на ім`я ректора невелику заяву про свої добродійні наміри». У наданому готовому бланку заяви на ім`я ректора інституту надруковано: «Просимо Вас розглянути питання про прийняття інститутом добродійного внеску у вигляді матеріальної допомоги на оплату комунальних послуг». У бланку також біля слів «на суму» стоїть прочерк, куди кожен студент повинен вписати свою цифру, яка рівна сумі особистого пожертвування для вишу на оплату комунальних послуг, хоча «за рознарядкою зверху кожен студент інституту повинен пожертвувати по 250 грн.».

На думку студентів, цією заявою «адміністрація вишу вирішила підстрахувати себе». «Але це ж абсурд! Чому студенти повинні платити ще й за це? На що йдуть гроші за навчання? Викладацький склад теж ніби постраждав, говорять, у них майже всю зарплату «забрали». Аргументують це тим, що держава абсолютно не виділила коштів державним навчальним закладам, і тепер інститут не в змозі сплатити комунальні послуги, і студенти на межі того, що не зможуть довчитися цей семестр», - обурюються автори відкритого листа.

Вони нагадують, що в Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов сьогодні навчається близько 4 тис. студентів, тому «по 250 грн. з кожного це виходить 1 млн. грн.».

Студенти обурені ситуацією, що склалася, це становище інституту вважають «катастрофічним», тому що за відключенням опалювання навчальний заклад погрожують відключити від електрики.

Автори відкритого листа також повідомили, що сьогодні вранці біля Центрального корпусу Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов вже пройшла масова акція протесту, де студенти висловили своє обурення ситуацією, що склалася в інституті.