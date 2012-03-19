Тігіпко: настав час скорочувати офшорні зони

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО має намір цього тижня презентувати законопроект про зайнятість.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.

«Ми підготували, і в середу (21 березня), максимально в четвер я презентую зміни в закон про зайнятість, і там вкажемо достатньо соціальних ініціатив», - зазначив він.

За словами С.ТІГІПКА, настав час приймати законопроекти про введення податку на багатство, про скорочення переліку офшорних зон, про введення індикативних цін.

Як відомо, навесні 2011 року Міністерство соціальної політики підготувало і винесло на громадське обговорення законопроекти про виведення зарплат з тіні, восени 2011 року підготувало законопроекти про перегляд політики роботи з офшорними зонами, а також про введення податку на розкіш.

Поки що зазначені документи в парламенті не зареєстровані.