Україна відмовилась від єгипетської яловичини
16:30, 20 березня 2012Суспільство
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З 1992 року у нашій країні припинено вакцинацію худоби проти цієї хвороби
Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України з 20 березня заборонила ввезення до України великої рогатої худоби, продукції і сировини з неї з Арабської Республіки Єгипет через спалах ящуру.
Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.
У повідомленні наголошується, що останній випадок ящуру в Україні реєструвався в 1988 році. З 1992 року у країні припинено вакцинацію худоби проти ящуру.
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