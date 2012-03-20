Попов велів терміново прибрати на зупинках громадського транспорту

Голова Київської міської державної адміністрації доручив комунальним службам прискорити роботи з прибирання зупинок громадського транспорту. Про це Олександр Попов повідомив журналістам, відповідаючи на питання, чому комунальні служби недостатньо оперативно прибирають громадські місця, повідомляє "Главком". «Це питання місто вже взяло під контроль. Я доручив комунальним службам прискорити прибирання громадських місць, зокрема прибирання зупинок громадського транспорту», – сказав Олександр Попов.

Олександр Попов нагадав, що на початку березня місто випустило на маршрути першу сотню нових автобусів і тролейбусів, придбаних у рамках програми створення нової системи громадського транспорту в столиці. «Звичайно, коли люди їдуть в новому красивому і комфортному автобусі, а потім виходять на неприбрану зупинку громадського транспорту, контраст дуже впадає в очі. Я нагадав комунальним службам, що нова система транспорту, над створенням якої місто дуже напружено працює, – це насамперед комфорт для пасажирів. Кияни мають відчувати себе комфортно і на зупинках громадського транспорту», – сказав Олександр Попов.

Очільник міста зазначив також, що буде посилено контроль над прибиранням сміття комерційними організаціями, які здійснюють діяльність у громадських місцях. «Деякі комерційні організації здійснюють діяльність дуже близько від зупинок громадського транспорту та при цьому не виконують зобов`язань щодо прибирання. Ми цю ситуацію виправимо. Або бізнес буде ставитися з повагою до киян, або місто припиняє договори оренди», – сказав Олександр Попов.

Нагадаємо, що 6 березня Київ випустив на маршрути понад 100 одиниць нового рухомого складу. Як повідомив голова КМДА Олександр Попов, це тільки перший етап оновлення столичного парку комунального транспорту. «Протягом наступних трьох місяців Київ отримає ще близько 300 одиниць техніки. Всього ми плануємо випустити на лінії 400-450 нових автобусів та тролейбусів», – розповів Олександр Попов.

Він зазначив, що на цьому програма модернізації громадського транспорту не закінчиться. Так, за словами голови КМДА, сьогодні силами київських підприємств виготовляється шість нових трамваїв, а вже через 4-5 місяців міська влада планує отримати близько 20 трамваїв столичного виробництва.

«2012 рік – рік позитивних зрушень у розвитку комунального громадського транспорту. Ми виводимо сферу пасажирських перевезень на більш високий рівень», – додав Олександр Попов.