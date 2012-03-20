Прокуратура вивчає вирок екс-спікеру Криму

Прокуратура Криму вивчає вирок колишньому голові Верховної Ради Криму Анатолію ГРИЦЕНКУ, який засуджений до 2 років умовно за відчуження майже 5 тис. гектарів землі військового радгоспу на сході півострова.

«Прокуратура вивчає вирок на відповідність його вимогам закону», - йдеться у прес-релізі наглядового відомства, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомлялося, Комунарський райсуд Запоріжжя сьогодні, 20 березня, розглянувши зібрані прокуратурою автономії докази скоєння злочинів на посаді голови Ленінської райадміністрації Криму (2001-2005 роки), визнав А.ГРИЦЕНКА винним у перевищенні службових повноважень при розпорядженні землями радгоспу «Азовський» і халатності при нарахуванні собі і своїм заступникам близько 50 тис. грн. премій.

За незаконне розпорядження землею А.ГРИЦЕНКУ призначили покарання у вигляді двох років ув`язнення, від якого він був звільнений з випробувальним терміном два роки.

За халатність А.ГРИЦЕНКА засудили до двох років позбавлення волі із забороною два роки обіймати посади в органах виконавчої влади і 3,4 тис. грн. штрафу. Проте відповідно до статті 49 Кримінального кодексу, справу закрили у зв`язку із закінченням строків давності.

Довідка УНІАН. Депутат кримського парламенту А.ГРИЦЕНКО (фракція Партії регіонів) був затриманий в січні 2011 року. Прокуратура оцінювала збитки від його дій більш ніж у 23 млн. грн. Справу направили на розгляд суду в Запоріжжі.

Політик обіймав посаду спікера Криму двічі: у 1996-1998 і 2006-2010 роках.