Комітет захисту журналістів вимагає знайти замовників замаху на Дем'яніва

Комітет захисту українських журналістів наполягає на виділенні кримінальної справи про замах на життя головного редактора «Коломийського вісника» (Івано-Франківська область) Василя ДЕМ’ЯНІВА в окреме провадження і направлення її на додаткове досудове розслідування не у міліцію, а за підслідністю у прокуратуру.

Про це йдеться у заяві комітету, переданій агентству УНІАН.

У Комітеті захисту журналістів заявляють: «В.ДЕМ’ЯНІВ вважає за необхідне використати доказ, що не досліджувався у досудовому і судовому слідстві, відповідно до ст. 171 «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» Кримінального кодексу України, а також розслідувати злочин, вчинений службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону «Про державну службу».

Комітет також вимагає, щоб були знайдені виконавці та замовники злочину і щоб не було жодних сумнівів стосовно законності рішення під час повторного розгляду кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2010 року у Коломиї Івано-Франківської області було скоєно напад на редактора газети «Коломийський вісник» В.ДЕМ’ЯНІВА. Потерпілий отримав складні черепно-мозкові травми і перелом ноги. Він пов’язує напад зі своєю професійною діяльністю, водночас в міліції цей злочин кваліфікували як пограбування.

19 квітня 2011 року Коломийський міськрайонний суд засудив нападників до 4 та 7,5 років позбавлення волі.

У своїй апеляції до Апеляційного суду Івано-Франківської області В.ДЕМ’ЯНІВ наголошував, що «справа розглянута судом поверхово, однобічно, з грубими порушеннями чинного законодавства України, все спотворено та не відповідає фактичним обставинам даної справи. Суд навмисно, щоб приховати недоліки досудового слідства, взяв до уваги тільки ті сумнівні докази, які були вигідні досудовому слідству та суду». На переконання редактора газети, «засуджені особи не вчиняли проти нього злочинних дій, вони безпідставно притягнуті до відповідальності, їхня вина не доведена ні досудовим, ні судовим слідством».

10 жовтня 2011 року Апеляційний суд Івано-Франківської області розпочав розгляд апеляції В.ДЕМ’ЯНІВА на рішення міськрайсуду у справі про його побиття. Потерпілий просив суд направити справу на дослідування у міліцію.

18 листопада суд частково задовольнив апеляцію потерпілого. Суд вирішив «апеляцію прокурора у зміненому вигляді, апеляцію засудженого КАЛЮЖНОГО Валерія Олександровича та його захисника МАРУДИ Сергія Романовича задовольнити. Апеляцію потерпілого ДЕМ’ЯНІВА В. задовольнити частково».

Апеляційний суд також скасував вирок Коломийського міськрайсуду від 19 квітня 2011 року в частині засудження В.КАЛЮЖНОГО та Віталія КАРВАТЮКА за ст.ст. 296 ч.2, 121 ч. 2 Кримінального кодексу України та в частині засудження В.КАЛЮЖНОГО за ст. 342 ч. 2 КК України, а справу в цій частині направив на новий судовий розгляд в той же суд з іншим складом суду.

14 грудня 2011 року Коломийський міськрайсуд на виконання ухвали апеляційного сду розпочав повторний розгляд справи.

20 березня цього року цей суд відклав на 3 квітня повторне слухання справи.