Тему сепаратизму на Закарпатті Балога назвав штучною

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА та Надзвичайний і Повноважний посол Угорщини в Україні Міхай БАЄР заявляють про безпідставність закидів щодо проявів угорського сепаратизму на Закарпатті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у рамках підготовки до чергового засідання українсько-угорської змішаної комісії з транскордонного співробітництва, запланованого на 28-29 березня, В.БАЛОГА провів сьогодні у Києві зустріч із М.БАЄРОМ.

Співрозмовники обговорили актуальні питання співпраці між двома країнами, насамперед ті, які внесені до порядку денного роботи комісії.

Відзначалося, що взаємодія у рамках цього органу відбувається злагоджено і результативно. Завдяки взаємним ініціативам сторін вже прийнято конкретні рішення, які спростили прикордонні та митні процедури, порядок перетину міждержавного кордону, розширили можливості малого прикордонного руху.

В.БАЛОГА і М.БАЄР обмінялися інформацією про нові завдання, які ставляться керівництвом України та Угорщини перед змішаною комісією.

Також під час зустрічі йшлося про різного роду припущення, які останнім часом з’явилися в українських ЗМІ, про начебто активізацію сепаратистських настроїв на Закарпатті, які ініціюють політичні та громадські організації етнічних угорців. Посол підтвердив, що подібні заяви і публікації в мас-медіа викликають нерозуміння та певну стурбованість угорської сторони, оскільки здатні зашкодити розвитку відносин між двома сусідніми державами.

Урядовець і дипломат зійшлися на думці, що на сьогодні немає найменших підстав говорити про існування реальних чи удаваних передумов до зародження на Закарпатті сепаратистського руху взагалі. Ні населення краю, ні угорська меншина, що мешкає в області, жодним чином не виявляють якихось автономістських намірів.

«Як міністр, як урядовий куратор Закарпаття і, головне, як корінний закарпатець стверджую, що тема сепаратизму є штучною. Це примара, яка не має не те що реального втілення, а навіть і контурів. Будь-які розмови на цю тему йдуть врозріз із питаннями, які дійсно сьогодні турбують жителів Закарпаття. Знаю точно, що закарпатців, як і переважну більшість українців, більше хвилюють соціальні та економічні проблеми, ніж політичні спекуляції», - вказав В.БАЛОГА.

Зі свого боку М.БАЄР відзначив важливість того, щоб весь комплекс питань, пов’язаних із життям угорської меншини, уникнув політизації такого ґатунку. «Не слід умисно загострювати те, чого немає. Угорщина була однією з перших країн світу, як визнала незалежність України. Будапешт робив і робитиме все можливе, щоб сприяти українській інтеграції в європейське співтовариство. Ми не мали і не маємо жодних територіальних претензій до України», - сказав посол.

Під час зустрічі відзначалося, що етнічні угорці, які проживають на Закарпатті, всіляко намагаються зберегти свою самобутність, мову, звичаї і традиції – це їхнє право, яке поважає і підтримує Українська держава. Тому переводити ці законні прагнення в політичну площину, безумовно, зашкодить взаєминам між людьми і між країнами.

Дипломат висловився за те, щоб намагання угорської меншини оберігати і розвивати свою автентичність були підкріплені дієвими важелями реалізації їхніх прав, зокрема, через центральні і місцеві органи влади. М.БАЄР повідомив, що до офіційних інстанцій у Будапешті надходять численні звернення від громадських організацій, широких кіл інтелігенції про доцільність збереження на території компактного проживання етнічних угорців Закарпаття виборчого округу в межах, який існував під час попередніх виборів до Верховної Ради. Це дозволить угорській меншині, обравши кандидата від легально зареєстрованих політичних партій, громадських об’єднань чи культурних товариств, відстоювати свої інтереси.

Зі свого боку, В.БАЛОГА запевнив угорського дипломата, що доведе зміст цього прохання до керівництва держави.