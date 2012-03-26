Відомого акордеоніста, підозрюваного в розбещенні дітей, арештували

Відомому українському акордеоністу, який підозрюється в розбещенні дітей, обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, відповідне рішення сьогодні ухвалив один з районних судів столиці, задовольнивши таким чином подання слідчого.

Водночас, у міліції зауважили, що запобіжний захід стосовно двох інших затриманих спільно з артистом осіб на даний час ще не обрано.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 березня, прес-офіцер Шевченківського райуправління міліції Наталія Калиновська повідомила, що у Києві співробітниками міліції за підозрою у скоєнні розпусних дій щодо неповнолітніх затримано трьох чоловіків, серед яких відомий український акордеоніст.

За словами Н.Калиновської, користуючись своєю популярністю акордеоніст, ім’я якого вона не уточнила, входив у довіру до неповнолітніх, після чого разом з двома своїми приятелями у себе вдома скоював розпусні дії стосовно дітей.

Проти затриманих порушено кримінальну справу за ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо неповнолітніх) Кримінального кодексу України.