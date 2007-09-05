Затриманий голова Дніпровської РДА Сотников зник?

Голова Дніпровської в м.Києві районної державної адміністрації Олександр СОТНИКОВ сьогодні на своєму робочому місці не з’являвся, повідомив агентству УНІАН депутат Дніпровської райради Тарас КРИВОРУЧКО.

„Інформація про те, що СОТНИКОВ сьогодні був присутній на своєму робочому місці, не відповідає дійсності. Ні вчора ввечері, ні сьогодні на роботі його не було. Місце перебування голови РДА нам наразі невідоме”, - зауважив депутат.

Як повідомляв УНІАН, голова Дніпровської райдержадміністрації О.СОТНИКОВ був затриманий правоохоронцями 4 вересня під час робочої наради із заступниками у залі засідань РДА.

Після цього правоохоронці відвезли О.СОТНИКОВА на його квартиру, де провели обшук.

Прес-секретар О.СОТНИКОВА Людмила ОЛІЙНИК повідомила, що сьогодні, 5 вересня, він повернувся на своє робоче місце у Дніпровську РДА. “Ми сьогодні працюємо в звичайному робочому режимі. При обшуку представники Генпрокуратури у О.СОТНИКОВА нічого не знайшли”, - повідомила прес-секретар.

Напередодні в офіційній заяві Генеральна прокуратура зазначила, що обшук у квартирі О.СОТНИКОВА проводився у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно його заступників за отримання хабара.

26 липня працівники правоохоронних органів за отримання понад 500 тис. грн. хабара затримали заступника голови Дніпровської РДА з питань житлово-комунального господарства Миколу КРАСНОЩОКА і в.о. заступника з питань містобудування, архітектура і землекористування Ігоря КОЗИРЄВА.