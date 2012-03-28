Банкіри вимагають від Януковича звільнити керівництво Нацбанку

Асоціація українських банків (АУБ) звернулася до Президента України Віктора Януковича, а також до Верховної Ради зі скаргою на керівництво Національного банку. Текст звернення розміщений на сайті АУБ.



Банкіри критикують керівництво Нацбанку за допущені помилки, звинувачують його в порушенні законів і закликають до відставки.



Автори звернення посилаються на дослідження, проведене в 2011 році експертами АУБ. На їхню думку, керівництво Нацбанку допускає помилки у монетарній та регуляторної політики, порушує українську Конституцію. Все це, як заявляють в АУБ, посилює "загрози стабільності та негативні тенденції у фінансово-економічній, грошово-кредитної і банківської сферах".



Серед іншого в провину керівництву Нацбанку АУБ ставить неувага до розвитку національного господарства, тиск на банки з українським капіталом, а також підрив довіри до банківської системи (причиною підриву довіри, на думку асоціації, стало посилення вимог НБУ до ідентифікації банками своїх клієнтів).



Керівників НБУ також звинувачують в кулуарному прийнятті рішення і саботажі президентських розпоряджень.



"Враховуючи це, Асоціація українських банків ставить питання про непрофесіоналізм діючого керівництва НБУ і необхідності його відставки", - завершують банкіри своє звернення.