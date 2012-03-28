Тюремників Львівської області перевели на посилений варіант несення служби

Частину в’язнів із Сокальської колонії після пожежі перевезли до інших виправних закладів Львівської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

«На ранок 28 березня усі засуджені, які утримувались в будівлі, що загорілась, були оперативно вивезені до інших установ Львівської області відповідного рівня безпеки», - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, завдяки злагодженим діям співробітникам Сокальської виправної колонії, обласного управління ДПтС та підрозділів МВС України забезпечено належне транспортування та відповідну охорону засуджених під час їх етапування до інших установ.

На даний час всі етаповані із Сокальської установи засуджені розміщені, забезпечені спальними місцями та харчуванням, запевнили в ДПтСУ, додавши, що скарг чи претензій від етапованих засуджених на адресу персоналу установ виконання покарань не надходило.

Також, йдеться в повідомленні, особовий склад усіх установ та регіонального управління ДПтС України у Львівській області наразі переведено на посилений варіант несення служби. Оперативна обстановка в установах є стабільною та керованою адміністрацією.

Крім того, ДПтС України повідомляє, що адміністрацією відповідних виправних закладів буде додатково поінформовано рідних та близьких засуджених (які були вивезені із Сокальської виправної колонії (№47)) про теперішнє місце відбування ними кримінального покарання у вигляді позбавлення волі.

За попередніми даними, причиною загоряння стала несправність електропроводки будівлі, зазначили в пенітенціарній службі.

Сьогодні голова ДПтС України Олександр Лісіцков провів оперативну нараду, на якій прийнято рішення щодо модернізації технічного оснащення установ відомства, вивчення готовності персоналу установ відомства до дій при надзвичайних подіях («Пожежа», «Стихійне лихо», «Втеча» та «Масові безладдя»), перевірки відповідної відомчої та міжвідомчої документації установ з цих питань.

Ряд керівників ДПтС виїхали безпосередньо на місце події для вивчення причин і умов, що сприяли її виникненню, вивчення морально-психологічного клімату серед засуджених, прийняття оперативних рішень.

Остаточні причини пожежі та матеріальні збитки буде встановлено службовою перевіркою, слідством та відповідною експертизою, підкреслили в прес-службі ДПтСУ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 27 березня, близько 15.00 на території Сокальської виправної колонії у секторі для засуджених до довічного ув’язнення виникла пожежа.

Спочатку спалахнув дерев’яний дах на будівлі, і у зв’язку з тим, що виникла загроза життю людей, було евакуйовано близько 150 засуджених в інші житлові об’єкти і забезпечено посилений нагляд за ними.

Пожежу в колонії було ліквідовано о 18.35.