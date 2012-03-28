У Севастополі третю добу шукають дайвера

У Севастополі ведуться пошуки дайвера, який зник в Балаклавській бухті 26 березня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі севастопольського Управління МНС, «двоє севастопольців вирішили зайнятися підводним полюванням. У гідрокостюмах зі спорядженням вони опустилися на глибину 4-5 м і поплили за течією. З дна піднявся мул, і друзі втратили один одного із виду. Коли один дайвер піднявся вгору з уловом, його товариша не було видно, підводний ліхтар не горів. Чоловік спробував самостійно знайти друга, але не зміг».

Дайвера шукають водолази аварійно-рятувального загону МНС і співробітники комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах.

«Морське дно видно біля берега лише метра на півтора, ближче до середини бухти видимість зменшується до 20-30 см», - говориться в повідомленні.