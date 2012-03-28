Прокуратура відреагувала на звернення жителів хрущовки до Януковича

Прокуратура столиці зупинила розпочатий ремонт приміщень під магазин на вул. Бойченка, 5, у Деснянському районі Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, прокуратура Києва внесла протест до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Києві на декларацію про початок виконання будівельних робіт щодо капітального ремонту та перепланування нежитлових приміщень під магазин продовольчих та непродовольчих товарів на вул. Бойченка, 5.

«Протест прокуратури задоволено, а будівельні роботи з реконструкції – зупинено», - наголосили в прес-службі.

Крім того, прокуратурою перевіряється законність передачі комерційній структурі нежитлового приміщення 1-го та підвального поверхів за вказаною адресою.

Як повідомляв УНІАН, мешканці будинку на вул. Бойченка, 5, у Києві побоюються руйнування будинку у зв'язку з ремонтом і переплануванням приміщень на першому поверсі і в підвалі будинку під магазин «АТБ».

Мешканці будинку попросили генерального прокурора України Віктора Пшонку і Президента України Віктора Януковича втрутитися в ситуацію з руйнуванням будинку.

Також мешканці звернулися за захистом своїх прав до суду. Засідання призначено на 2 квітня у Дніпровському районному суді Києва.