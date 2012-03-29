Справу Оксани Макар перекваліфікували на «навмисне вбивство»

Головне слідче управління МВС України за дорученням Генеральної прокуратури перекваліфікувало справу за обвинуваченням трьох миколаївських молодиків у зґвалтуванні 19-річної Оксани Макар зі статті «замах на вбивство» на статтю «навмисне вбивство» Кримінального кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомили начальник прес-служби ГПУ Юрій Бойченко та начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук.

Вони пояснили, що статтю перекваліфікували у зв’язку з тим, що від отриманих тілесних ушкоджень О.Макар сьогодні померла в лікарні.

В.Поліщук зазначив, що таким чином чоловіки обвинувачуються у скоєнні навмисного вбивства з особливою жорстокістю, зґвалтуванні, один з них - у зґвалтуванні неприродним способом. Таким чином обвинувачених можуть засудити на терміни ув’язнення до 15 років або до довічного ув’язнення, сказав В.Поліщук.

Водночас він зауважив, що смерть О.Макар не завадить подальшому розслідуванню справи, оскільки «вже зібрана дуже серйозна доказова база», в якій, крім іншого, задокументовані свідчення, які встигла надати правоохоронцям потерпіла. За словами В.Поліщука, наразі призначені й проводяться додаткові експертизи, зокрема пожежо-технічна, судово-медична, молекулярно-генетична та психіатрична експертиза стосовно обвинувачених.

У свою чергу, Ю.Бойченко повідомив, що з урахуванням того, який резонанс в країні викликала ця справа, органи прокуратури доручили МВС закінчити досудове слідство до кінця квітня.

Також Ю.Бойченко нагадав, що всередині березня за вказівкою генерального прокурора до Миколаєва було відряджено групу фахівців, які провели перевірку щодо дотримання слідчими у справі чинного законодавства. «І ця група виявила серйозні недоліки в діях слідчих, як при проведенні дослідчої перевірки, так і проведенні слідства»,- сказав Ю.Бойченко.

За його словами, у зв’язку з цим через незабезпечення належного прокурорського нагляду звільнено з посади прокурора Центрального району м. Миколаїв, його заступника, оголошено догану прокурору міста, його заступнику, а також заступнику прокурора Миколаївської області.

У свою чергу В.Поліщук повідомив, що у зв’язку з допущеними порушеннями при розслідуванні справи О.Макар до відповідальності, в тому числі зі звільненням з органів внутрішніх справ, притягнуто багатьох посадовців та співробітників миколаївської міліції. У тому числі суворо попереджено молоду дівчину-слідчого, яка працює на посаді лише півроку і у провадженні якої спочатку перебувала резонансна справа.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 18-річну О.Макар і згвалтували, після чого з метою приховати сліди злочину намагалися її спалити.

Потерпіла з опіками 55% тіла була госпіталізована в центр термічної травматології в дуже тяжкому стані.

16 березня О.Макар переправили в Донецький опіковий центр.

Сьогодні, 29 березня, дівчина померла.