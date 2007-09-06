Гриценко хоче, щоб Ющенко вигнав Кузьмука з армії

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО пропонуватиме Президентові України Вікторові ЮЩЕНКУ звільнити віце-прем’єр-міністра України, генерала армії Олександра КУЗЬМУКА з лав Збройних Сил України.

Про це він сказав сьогодні кореспонденту УНІАН.

«Я пропонуватиму Президенту звільнити генерала КУЗЬМУКА з лав Збройних Сил», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він підкреслив, що О.КУЗЬМУК, залишаючись генералом ЗСУ, разом з політичною силою, до якої він входить, виступає за позбавлення Президента повноважень Верховного Головнокомандуючого, ставить під сумнів виконання рішень глави держави і голосує за такі рішення уряду, які суперечать рішенням Президента.

«Я вважаю, що було б чесно подати рапорт про звільнення з лав ЗСУ, і далі діяти як політик. Якщо генерал продовжує служити у лавах ЗС, то він повинен виконувати рішення Верховного Головнокомандувача», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Міністр оборони навів приклади, коли О.КУЗЬМУК пропонував, щоб кандидатури заступників міністра оборони не узгоджувались із главою держави, незважаючи на те, що всі кандидатури на генеральські посади погоджуються з ним.

Крім того, нагадав міністр, О.КУЗЬМУК проголосував за військовий бюджет, який за своїми параметрами не відповідає відповідному указу Президента та Державній програмі розвитку ЗСУ.

Також, за словами А.ГРИЦЕНКА, О.КУЗЬМУК критикує главу держави на засіданнях уряду.

«Людина, яка не виконує або приймає рішення, які суперечать рішенням Верховного Головнокомандуючого, не може бути генералом – на двох стільцях сидіти не можна», - переконаний А.ГРИЦЕНКО, додавши, що окремі рішення і пропозиції, які вносяться О.КУЗЬМУКОМ, не сумісні з принципами офіцерської етики.

Крім того, А.ГРИЦЕНКО наголосив, що О.КУЗЬМУК призначений на посаду віце-прем’єра незаконно, оскільки є військовослужбовцем. Він також зазначив, що ні на момент призначення, ні до нинішнього часу посада віце-прем’єр-міністра України не визначена Президентом.

Також А.ГРИЦЕНКО висловив переконання, що у наступному уряді, згідно з європейською практикою, члени уряду будуть виключно цивільними особами. «Це ненормальна ситуація для європейської держави – в жодній з європейських країн немає генералів-урядовців», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Якщо для когось з генералів не вистачає військ або якщо комусь з генералів не довіряють управління військами, то це не означає, що такі люди повинні зберігати свої військові звання в уряді», - вважає він.