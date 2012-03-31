Порошенку зарплата не потрібна

Про це заявив він в ефірі "Шустер Live".

"Завтра буде оприлюднена моя особиста декларація. Незважаючи на рішення Конституційного суду, будуть вказані всі мої доходи і видатки. На відміну від всіх тих депутатів, я чеки зберігаю", - пообіцяв він.

"Суспільство має знати не тільки, скільки ти заробляєш. До речі, міністр економічного розвитку і торгівлі України заробляє в місяць з урахуванням всіх надбавок, знання мов, наукового ступеня, стажу, рангу, всього всього - 18 тисяч 759 гривень 28 копійок. Я свою зарплату пам'ятаю", - розповів міністр.

"Все до останньої копійки мною буде перераховано в благодійний фонд, як я це робив з 2008 року, не отримуючи жодної копійки з держави. І утримання міністра Порошенка не коштуватиме ні прямих, ні не прямих, ні тіньових, жодної копійки бюджетних грошей", - цитує Українська правда.