Викрадачі кабелю відрубали телефон 5 тисячам абонентів

У Луцьку працівники Державної служби охорони затримали двох осіб, які за допомогою сокири вирубали близько 40-ка метрів магістрального телефонного кабелю, залишивши без телефонного зв’язку майже 5 тис. абонентів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі ДСО при УМВС України у Волинській області.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, на пульт централізованого спостереження Луцького відділу Державної служби охорони надійшов сигнал тривожної сигналізації із магістральних телекомунікаційних ліній зв’язку однієї з компаній. На місці крадіжки оперативники затримали двох 33-річних мешканців Луцька.

Практично за лічені хвилини чоловіки за допомогою сокири залишили без телефонного зв’язку цілий квартал Луцька. За попередніми даними, крадії пошкодили біля 40-ка метрів магістрального кабелю, вага якого більше 200 кілограмів.

Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 185 (Крадіжка) КК України, яка передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі терміном до трьох років.