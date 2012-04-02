У Києві під час пожежі загинула вся сім’я

Сьогодні близько 12:00 у Подільському районі Києва на вул. Вишгородській, у квартирі на 5 поверсі п`ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинули чоловік, його дружина (обоє 1955 року народження) та двоє їхні синів, 1980 та 1985 р.н.

Як повідомляє прес-служба МНС України, люди померли через отруєння продуктами горіння.

Також зазначається, що загиблі вели асоціальний спосіб життя, зловживали алкогольними напоями.

На місце події виїжджали 4 пожежно-рятувальних відділення Головного територіального управління МНС у Києві. О 12:30 підрозділи МНС ліквідували пожежу.

Причина займання встановлюється.