Морпіхи вдарили 250-кілометровим маршем на БТРах по кримських дорогах

Українські морські піхотинці здійснили на броньованій техніці 250-кілометровий марш кримськими трасами і в районі полігону Опук. Техніка йшла, не порушуючи правила дорожнього руху, обійшлося без поломок, повідомив регіональний медіа-центр Міністерства оборони України.

«Два десятки хлопців - призовники осені 2011 року - удосконалювали навички водіння на БТР-80 в умовах автодоріг, обмеженої видимості і бездоріжжя», - йдеться у прес-релізі.

Морські піхотинці також їздили на БТРах на полігонах.

Тепер в особистому заліку кожного – понад 450 кілометрів.

У травні морські піхотинці відпрацьовуватимуть елементи тактичної підготовки не тільки на суші, але й на морі. Так, водії бронетранспортерів оволодіють практичними навичками управління машинами на воді, а також вчитимуться завантажувати бойову техніку на корабель і виїжджати з судна.