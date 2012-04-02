За фактом вибуху банкомату в поліклініці порушили кримінальну справу

За фактом вибуху банкомату в Знам’янській центральній районній поліклініці на Кіровоградщині порушено кримінальну справу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі прокуратури Кіровоградської області, справу порушено за ч.2 ст.194, ст.15 (умисне знищення або пошкодження майна), ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України..

На місце події виїжджали прокурор області, начальник обласного управління МВС, Знам’янський міжрайонний прокурор, слідчо-оперативна група у повному складі та експерти-криміналісти.

На даний час вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПриватБанку, банк готовий виплатити 20 тис. грн. винагороди за будь-яку інформацію, що допоможе затримати злочинців, які підірвали банкомат у поліклініці Знам'янки.

"В результаті підриву банкомата, на щастя, ніхто не постраждав, зараз ми разом з фахівцями МВС ведемо ретельне розслідування злочину. Будь-які спроби крадіжки грошей з наших банкомат безглузді. Навіть підірвавши банкомат вибухівкою, злочинці не змогли дістатися до грошей, а сигналізація, що відразу спрацювала, змусила їх втекти до приїзду міліції», - цитує прес-служба керівника служби безпеки ПриватБанку Станіслава Крижанівського.

За інформацією прес-служби, минулого року ПриватБанк виплатив більше 90 премій на суму 450 тис. грн. співробітникам міліції та громадянам за допомогу в затриманні злочинців та шахраїв. З початку 2012 року за розкриття злочинів проти банку вже виплачено 1,2 млн. грн.

Із 25 випадків спроб пограбування відділень банку, зафіксованих в 2011 році, 80% злочинів були розкриті протягом кількох днів після здійснення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 квітня, близько 5-ї години ранку невідомі підірвали банкомат «Приват-банку», розташований при вході до Знам’янської районної поліклініки у Кіровоградській області, проте дістати гроші їм не вдалося. Унаслідок вибуху пошкоджені стіна будівлі, шибки на вікнах, металевий корпус банкомату. Ніхто із персоналу чи відвідувачів не постраждав, оскільки установа вночі не працювала.

Наразі правоохоронці з’ясовують походження вибухового пристрою, працюють над встановленням осіб, причетних до скоєння цього злочину.