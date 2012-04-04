Чернігів ідеально підійшов для зйомок комедії про Сибір

Як передає кореспондент УНІАН, знімальним майданчиком компанія обрала територію Чернігівського тролейбусного управління. Загалом зйомки триватимуть в обласному центрі Чернігівщини до 6 квітня і ще відбудуться на залізничному вокзалі та у центрі міста – на Красній площі.

Як пояснила виконавчий продюсер кінофільму Тетяна Смирнова, фільм українського виробництва, але у планах компанії – демонструвати його у кількох країнах СНД. Саме через це до участі у кінострічці запросили відомих російських акторів. Зокрема, у фільмі знімаються Анна Семенович, Єгор Бероєв, Юлія Снігір, Дмитро Нагієв та інші. У кінострічці йдеться про пригоди льотчика, який напередодні новорічних свят повертається додому до родини після тривалої розлуки. У фільмі будуть спецефекти та каскадерські трюки.

За словами Т.Смирнової, події кінострічки розгортаються у Сибіру, і Чернігів ідеально підійшов для вуличних зйомок як умовне російське місто, де немає архітектури у стилі хай-тек. Крім того, зйомки фільму вже відбулись у Києві та Ніжині. У містечку на Чернігівщині відзняті події, що відбуваються у Заполяр'ї.

За попередніми підрахунками, бюджет "Полярного рейсу" становитиме до 2 млн дол США. Планується, що реліз фільму має відбутися наприкінці 2012 року. Режисер-постановник фільму - Сергій Чекалов, оператор-постановник – Алішер Хамідходжаєв, художник-постановник – Сергій Гавриленков.