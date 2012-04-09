Зеки не чіпають Завадського, тому що не вірять, що він гвалтував хлопчиків

Адвоката відомого акордеоніста Завадського, Євгенію Закревську досі не ознайомили з матеріалами, на підставі яких було проведено затримання її підзахисного, повідомляє "Обозреватель".

«З матеріалами, на підставі яких було проведено затримання Ігоря, мене не ознайомили до сих пір. У мене є лише постанови про порушення кримінальної справи за ст. 156 - розбещення, і за ст. 153 - насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним чином. І моєму підзахисному пред'явлено звинувачення за цим двома статтями», - заявила Закревська.

Інформація про те, що Завадському було пред'явлено звинувачення за ст. 156 «розбещення неповнолітніх» була широко поширена в пресі. А про пред'явлення акордеоністу звинувачення по другій статті стало відомо лише через деякий час.

«Ми не оприлюднили цю інформацію через побоювання за безпеку Ігоря в СІЗО. Я думаю, всі розуміють, чим загрожує йому там подібне звинувачення », - говорить адвокат.

Але Завадський, за словами Закревської, сам розповів в камері, де він сидить, про те, в чому його звинувачують.

«Він розповів і про ст. 153 теж. І ніхто в обвинувачення там не повірив, настільки воно абсурдно. Думаю, що і міліція не озвучила цю інформацію з тієї ж причини », - стверджує адвокат.

Як раніше повідомлялося, відомого акордеоніста Ігоря Завадського в кінці березня затримали за звинуваченням у розбещенні неповнолітніх. Багато його учнів не вірять в те, що їх учитель міг скоїти ці злочини.