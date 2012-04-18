З поїзда «Миколаїв – Москва» евакуювали 211 пасажирів через «замінування»

Як повідомляє Територіальне управління МНС у Миколаївській області, сьогодні о 9:57 до оперативно-диспетчерської служби територіального управління МНС України у Миколаївській області від чергового лінійного відділу міліції на станції «Миколаїв» на Одеській залізниці надійшло повідомлення про виявлення у потязі № 62 сполученням «Миколаїв - Москва» в 8-му вагоні сумки чорного кольору з предметами, схожими на артилерійські снаряди.

Потяг було терміново зупинено на залізничній станції Явкіно Баштанського району Миколаївської області. До місця події було направлено оперативну групу Баштанського РВ територіального управління МНС та черговий караул СДПЧ-26, у складі двох аварійно-рятувальних автомобілів. Обслуговуючим персоналом потягу та співробітниками МНС проведено термінову евакуацію 211 пасажирів. Пасажирів було розміщено в будинку культури села Явкіно. Диспетчерською службою Херсонської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці о 10:50 на даній дільниці було припинено рух залізничного транспорту.

Об 11:30 співробітниками транспортної міліції та Новобузького відділення СБУ проведено додатковий огляд решти 12 вагонів, інших підозрілих предметів не виявлено. Співробітниками Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру УМВС України в Миколаївській області під час проведення огляду сумки було встановлено відсутність вибухонебезпечних предметів та наявність в ній запакованої сипучої речовини, яка була вилучена для проведення досліджень.

О 12:50 рух потягів залізничного транспорту відновлено у повному обсязі.

«Згідно з Державного класифікатора надзвичайних ситуації ДК 019:2010 дана подія не містить в собі ознак надзвичайної ситуації», - зазначає ТУ МНС у Миколаївській області.