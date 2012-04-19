Старий Крим більше не хоче вважатися курортом

Таке рішення дасть змогу зменшити коефіцієнт, застосовуваний до ставки земельного податку.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення звернення до українського уряду проголосували 77 із 88 присутніх депутатів.

Стаття 7 Закону "Про плату за землю" встановлює, що в населених пунктах, віднесених Кабміном до курортних, на південно-східному узбережжі Криму до ставки земельного податку застосовується коефіцієнт 2,5.

Після проведення в Кіровському районі, де розташований Старий Крим, нормативної грошової оцінки земель вартість одного квадратного метра в місті підвищилася в середньому в 7 разів.

Місцеві підприємці висловили невдоволення, провели акції протесту й зажадали позбавити місто статусу курорту, оскільки це автоматично збільшує оцінку землі в 2,5 раза й може призвести до масового закриття підприємств у регіоні.