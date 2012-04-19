Податківці вважають, що обшуки не заважають Rozetka.ua працювати

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив начальник управління організації розкриття податкових злочинів УПМ Держподатслужби в місті Києві Олексій Чорнобай.

«Жодних дій що припинення або перешкоджання діям безпосередньо компанії «Розетка.УА» не було. Тобто, діяльність підприємства не паралізована», - відзначив він.

За словами О.Чорнобая, на сьогодні інтернет-магазин продовжує свою роботу у звичному режимі, покупці зможуть одержати замовлені товари. Також він пояснив, що сьогодні сайт компанії тимчасово не працював у зв'язку з проведенням оперативних дій податковою міліцією.

Крім того, за словами начальника прес-служби Держподатслужби в місті Києві Миколи Ковтуненка, у рамках слідчих дій податкова міліція не вилучала серверу і комп'ютерну техніку.

«Звертаю увагу на те, що сервер, комп'ютерна техніка не вилучалися працівниками податкової міліції», - підкреслив він.

Також на сьогодні не вилучався товар компанії, і не було затримано її керівництво.

О.Чорнобай відзначає, що в рамках слідства на сьогодні вже закінчено три обшуки. Але при цьому він не уточнив, де саме були завершені обшуки – на складах або в офісах.

О.Чорнобай нагадав, що кримінальну справу щодо директора ТОВ «Розетка» було порушено в квітні 2012 року на підставі матеріалів позапланових перевірок наприкінці жовтня 2011 року і наприкінці березня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні роботу Rozetka.ua було припинено у зв'язку з діями податкової інспекції. Потім роботу сайту було відновлено в обмеженому режимі.

Компанію обвинувачують в ухиленні від сплати податків на суму близько 8 млн. грн.