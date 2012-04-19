Rozetka.UA «закрили» за несплату податків на 8 млн грн

З цього приводу стосовно посадових осіб підприємства порушено кримінальну справу, – повідомляють в Податковій міліції, пише Watcher.

За оперативною інформацією, бізнесмени завозили товари із-за кордону за заниженими цінами. Це дозволяло отримувати надприбутки, які переводилися у «тінь» через рахунки «фіктивних» фірм.

Як пише Watcher, в результаті цих оборудок державний бюджет втрачав мільйонні суми податків, а за кордон нелегально виводилися валютні кошти.

Наразі в офісах підприємства проводяться слідчо-оперативні дії.

У свою чергу "Українська правда" пише, що в Єдиному державному реєстрі судових рішень виявила низку постанов Окружного адміністративного суду Києва та Київського апеляційного адміністративного суду.

Як вбачається з даних постанов, ТОВ "Rozetka.UA" оскаржувало дії Державної податкової інспекції у Печерському районі Києва, яка провела документальну невиїзну перевірку фірми та склала акт від 16 травня 2011 про результати такої перевірки.

На думку "Rozetka.UA", податкова не мала підстав для проведення перевірки.

У свою чергу представники ДПІ зазначали, що перевірка була проведена у зв'язку з ненаданням пояснень та документальних підтверджень ТОВ "Rozetka.UA" на письмовий запит ДПІ, а також акту про неможливість вручення повідомлення та наказу про проведення перевірки посадовим особам фірми, у зв'язку з їх незнаходженням за юридичною та фактичною адресою.

Суд першої інстанції відмовив "Rozetka.UA". 6 лютого 2012 фірма програла й апеляцію.

Нагадаємо, що сьогодні магазин Rozetka.ua призупинив свою роботу.

На офіційній сторінці Rozetka.UA у Facebook повідомляється, що сайт “працює в обмеженому режимі”, і опрацювання замовлень може зайняти більше часу, ніж зазвичай.