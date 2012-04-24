В Україні роздадуть півмільйона георгіївських стрічок

Про це голова Всеукраїнської громадської організації «Загальновійськовий союз України» Олег Калашников повідомив на прес-конференції в УНІАН.

Він уточнив, що «Загальновійськовий союз України» є партнером міжнародної акції «Георгіївська стрічка», встановленої російськими журналістами і студентською громадою Москви, яка проходить вже сьомий рік поспіль. І сьомий рік, починаючи з 2005-го, акція проводиться в Україні. За словами О.Калашникова, минулого року за два тижні активісти організації розповсюдили 270 тис. георгіївських стрічок.

«Одразу зніму всі звинувачення наших опонентів, які говорять, що носіння георгіївської стрічки у такому вигляді не є законним. Воно законне, тому що це репліка, яка за стандартами громадянського суспільства демонструє, насамперед, нашу повагу, пошану до великого подвигу наших представників старшого покоління - наших ветеранів. Безумовно, це символ пам'яті, демонстрація того, що людина, яка пов'язала георгіївську стрічку, пам'ятає, пишається і захищає ті історичні ідеали, з якими старше покоління, зламавши хребет німецькому фашизму, забезпечило наше сьогоднішнє життя», - підкреслив голова ВГО.

Він також відзначив, що стрічка має кольори бойових нагород – ордена Святого Георгія і солдатського ордена Слави часів Великої Вітчизняної війни.

Акція триватиме до 17 травня.

За словами О.Калашникова, для розповсюдження стрічок організація підготувала 7 тис. волонтерів. Зокрема, в Києві стрічки можна буде одержати в Парку Слави у вихідні дні (в період проведення акції) з 12.00 до 15.00. Також георгіївські стрічки розсилатимуть поштою тим, хто проживає у віддалених куточках країни, як це робилося у попередні роки. Перші 120 тис. символів вже надійшли до регіональних інформаційних центрів «Загальновійськового союзу України».

За словами О.Калашникова, акцію «Георгіївська стрічка» підтримують близько 70 країн - членів ООН, які розглядають ініціативу як протидію відродженню будь-яких форм нацизму.