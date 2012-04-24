ЗМІ: Київські даїшники змінили дислокацію

Одна з нових точок, де варто бути пильними, - міст Кирпи, ділиться спостереженнями газета "Сегодня". Ловлять водіїв за перевищення швидкості на ньому, під ним, на під`їздах і спусках. На Саксаганського карають за проїзд смугою руху громадського транспорту і неправильний проїзд перехрестями. На пр. Возз`єднання патрульні змістилися до мосту Патона. Даїшники з`явилися і на вузьких вуличках.

«На вул. Гончара я ніколи не бачила інспекторів, а тепер ловлять за виїзд на зустрічну. Пояснюю, що не можу по-іншому - все запарковане, не вірять», - говорить киянка Марина Малькова.

«Точок, де зловити на порушенні ПДР, в Києві повно. Але міняють місця не тому, що на колишніх немає концентрації ДТП. Просто хочуть заскочити водіїв зненацька, ну і більше стягти. У центрі, наприклад, де багато барів-ресторанів, вони активно шукають п`яних. Кажуть, в пошуку навіть допомагають охоронці закладів за відсоток», - розповідає водій Володимир Колобков.

Ще новинка - кілька патрулів поспіль. «Стоять одразу три патрулі на маленькій швидкісній ділянці дороги. Зустрічні водії попереджають про «засідку» фарами. Скинув швидкість. Починаєш розганятися. Другий стоїть. Думаєш, вже точно все. Але стоїть третій і ловить тебе. Так - на Набережному та Столичному шосе», - скаржиться водій Олександр.

У ДАІ Києва пояснюють: «Кілька патрулів з`являються на ділянках, де постійно порушують швидкісний режим, і де ведуться дорожні роботи. І місця дислокації змінюються. Це залежить від концентрації ДТП або приїзду якогось важливого гостя».