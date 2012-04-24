ЄБРР придумав схему, яка стимулюватиме банки давати кредити в гривні
ЄБРР надаватиме свої ресурси українським банкам (на сьогоднішній день він працює з 12 банками), а ті, в свою чергу, кредитуватимуть у національній валюті.
|Олів`е Декамп взяв участь у прес-конференції у Києві
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керуючий директор ЄБРР по Туреччині, країнах Східної Європи, Кавказу й Центральної Азії Олів`є Декамп у вівторок на прес-конференції в Києві.
За його словами, ЄБРР веде роботу над внесенням змін до українського законодавства, згідно з якими міжнародним фінансовим організаціям буде надано право випускати облігації в гривні для створення ресурсної бази кредитування української економіки в національній валюті.
«Ми не просто очікуємо, а знайшли інший механізм, щоб розділити 50 на 50 валютні ризики. Це стимулюватиме банки надавати кредити», - сказав він.
Як пояснив директор ЄБРР в Україні Андре Куусвек, ЄБРР надаватиме свої ресурси українським банкам (на сьогоднішній день він працює з 12 банками), а ті, в свою чергу, кредитуватимуть у національній валюті. При цьому валютні ризики між ЄБРР і українськими кредитно-фінансовими установами розподілятимуться порівну.
Прес-секретар ЄБРР в Україні Антон Усов, у свою чергу, додав журналістам, що можливо цього року вже буде укладено 2 такі угоди.