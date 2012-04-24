ЄБРР придумав схему, яка стимулюватиме банки давати кредити в гривні

Європейський банк реконструкції та розвитку розробив схему, згідно з якою ЄБРР надаватиме ресурси українським банкам, а ті, в свою чергу, кредитуватимуть реальний сектор економіки, при цьому валютні ризики будуть розподілені 50 на 50.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керуючий директор ЄБРР по Туреччині, країнах Східної Європи, Кавказу й Центральної Азії Олів`є Декамп у вівторок на прес-конференції в Києві.

За його словами, ЄБРР веде роботу над внесенням змін до українського законодавства, згідно з якими міжнародним фінансовим організаціям буде надано право випускати облігації в гривні для створення ресурсної бази кредитування української економіки в національній валюті.

«Ми не просто очікуємо, а знайшли інший механізм, щоб розділити 50 на 50 валютні ризики. Це стимулюватиме банки надавати кредити», - сказав він.

Як пояснив директор ЄБРР в Україні Андре Куусвек, ЄБРР надаватиме свої ресурси українським банкам (на сьогоднішній день він працює з 12 банками), а ті, в свою чергу, кредитуватимуть у національній валюті. При цьому валютні ризики між ЄБРР і українськими кредитно-фінансовими установами розподілятимуться порівну.

Прес-секретар ЄБРР в Україні Антон Усов, у свою чергу, додав журналістам, що можливо цього року вже буде укладено 2 такі угоди.