У Горлівці горів «Стирол»

У Горлівці Донецької області рятувальники 5,5 годин гасили пожежу на підприємстві ВАТ „Концерн Стирол”.

Як повідомляє прес-служба МНС України, о 14.55 25 квітня у Горлівці на відкритому майданчику ВАТ „Концерн Стирол” сталося загорання однієї з чотирьох ємностей (кожна по 50 м куб) з метанолом (решта три ємності були порожні).

Підрозділи пожежної охорони Головного територіального управління МНС у Донецькій області о 17.50 локалізували пожежу, а о 20.25 - ліквідували.

Жертв та постраждалих не має.

Причина пожежі та збитки встановлюються.