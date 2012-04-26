На День Перемоги замість параду буде салют

«Міноборони не планує заходів, пов'язаних з проходженням строєм підрозділів або демонстрацією озброєння», - повідомили у прес-службі Міноборони.

Цього року вшановувати захисників Вітчизни будуть місцеві органи влади, пише «Сегодня».

Заступник голови КМДА Леонід Новохатько розповів, як пройде святкування в Києві: «З 10 до 13 святкуємо на Хрещатику та Майдані. Для 1400 ветеранів, делегованих райорганізаціями, встановимо стільці, вручимо подарунки (квіти, цукерки), поліетиленові плащі від дощу і білі парасольки для захисту від сонця. Виступить глава КМДА Олександр Попов, буде концерт з танцями та піснями воєнних років. Потім до 17.00 урочистості пройдуть в музеї ВВВ. Для перевезення ветеранів організуємо автобуси».

Очікується присутність вищого керівництва країни, але, можливо, президент буде у відпустці. Кожен район також привітає своїх героїв, які не потрапили на Майдан, - в парках Перемоги, Партизанської Слави». Солдатської каші не буде, але ввечері буде традиційний салют. Нагадаємо: торік у Києві було хода ветеранів, йшла техніка воєнних років.