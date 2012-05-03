Чернігівський фітнес-тренер збував своїм клієнтам анаболіки

Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв’язків Управління МВС у Чернігівській області, 30-річний працівник одного з місцевих фітнес-клубів збував своїм клієнтам анаболіки.

Тренер в інтернеті купував за 80 грн таблетки «Данабол» та «Туранабол», що містять сильнодіючу речовину метандієнол, а продавав їх удвічі дорожче. Ці препарати нібито пришвидшують ріст м'язів, але натомість уражають печінку, викликають механічну жовтяницю, судоми та інші побічні ефекти. Відпускаються таблетки суворо за рецептом.

Чоловік знав, що препарати заборонені, тому дотримувався конспірації. Таблетки збував тільки вузькому колу знайомих, які постійно займалися з ним.

Під час оперативно-профілактичної операції на тренера вийшла міліція. Працівники сектору по боротьбі з незаконним обігом наркотиків здійснили дві оперативні закупки анаболіків і затримали тренера "на гарячому".

За фактом продажу заборонених препаратів порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 321 Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.