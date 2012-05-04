У ніч на 4 травня в автокатастрофі загинув журналіст Вадим Кульпінов. Про це, як повідомляє Телекритика, в мережі Facebook написали його рідні та друзі.

Як повідомила начальник прес-служби УДАІ ГУМВС Києва Наталія Сторожик, аварія сталася у Києві на вулиці О.Бальзака. Автівка під керуванням Кульпінова наїхала на бордюрний камінь, перевернулась та полетіла у кювет. Водій та пасажир від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці, а інший пасажир отримав травми різного ступеня тяжкості і перебуває у лікарні. За словами Сторожик, зараз проводяться експертизи, слідчий відділ порушив справу за фактом загибелі у ДТП.

Вадиму Кульпінову було 36 років. Більше 10 років він працював у газеті «Бизнес», ділових тижневиках «Контракты» і «Статус». З 2010 року очолював творчу групу «Аврора контент», яка займається реалізацією медіапроектів.