Померла «королева джазу» з Одеси

Як повідомили УНІАН друзі артистки, Т.Боєва померла у віці 60 років сьогодні вранці в одній з клінік Одеси в результаті важкої і тривалої хвороби.

За словами друзів, не дивлячись на вкрай тяжкий стан, Т.Боєва до останнього дня сподівалася виздоровіти, як сама говорила – «видертися» і продовжити виступи.

Як повідомляв УНІАН, в березні 2012 р. за дорученням прем'єр-міністра України Миколи Азарова лікування Т.Боєвої було узяте під особистий контроль міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової.

Т.Боєва провела курс лікування в онковідділенні однієї з київський клінік.

Довідка УНІАН. Т.Боєва - одна з десяти кращих джазових вокалісток світу, володарка премії Пола Маккартні за краще виконання Yesterday.

На початку 70-х років була солістом оркестру Олега Лундстрема, солістом Московського мюзик-холу. Потім Т.Боєва довгі роки жила і працювала в Одесі.