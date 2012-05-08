У Києві відкрили меморіал Перемоги (фото)

Комплекс розміщено по вулиці маршала Тимошенка біля станції метро "Мінська", повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Композиція пам’ятника складається зі скульптурної групи, встановленої на штучному пагорбі. У її центрі – солдатське багаття як символ вічної пам’яті. Над багаттям – казан на тринозі, довкола нього розташувалися двоє солдатів. Вони поминають свого бойового товариша. На передньому плані на валунах розкинутий символічний рушник. На ньому лежить каска, пробита ворожою кулею, і кухоль, накритий шматком чорного хліба, – традиційний символ пам’яті тих, хто не повернувся з фронту і поліг на полі бою. У темний час доби композиція декоративно освітлюватиметься і створюватиме враження природного сяйва від багаття.

У відкритті скульптурної композиції взяли участь голова КМДА Олександр Попов, ветерани, громада та керівництво району.

Це перший пам’ятник воїнам ВВВ в Оболонському районі. Про його встановлення клопотали ветеранські організації та місцеві мешканці. Спорудили комплекс за кошти меценатів.

В Оболонському районі проживають 6500 ветеранів Великої Вітчизняної війни, з них два Героя Радянського Союзу.

З метою соціального захисту та підтримки ветеранів району на 2012 рік за ініціативи О.Попова за міськими програмами «Турбота» та «Соціальне партнерство» виділено 3 млн 627 тисяч гривень, зауважили у прес-службі КМДА.