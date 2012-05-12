Річницю Петлюри відзначили у Рівному

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості пройшли біля пам’ятника С.Петлюрі.

З ініціативи міської влади та представників громадськості до пам’ятника керівнику Української держави у 1918-1920 рр. покладено вінки і квіти, тут же відбувся урочистий мітинг.

Заступник міського голови Рівного Галина Кульчинська, зокрема, зазначила, що, можливо, хтось і сприймає постать С.Петлюри неоднозначно, але ці люди є заручниками стереотипів.

«Не тільки Симон Петлюра, а й багато інших видатних діячів і не дуже помітних у великій історії становлення української незалежності, безперечно, повинні мати такі пам’ятники”, - зазначила Г.Кульчинська.

Історик Ігор Марчук розповів присутнім, що С.Петлюра був у Рівному лише один місяць – у квітні-травні 1919 року. Він, зокрема, виступав перед жителями міста та військовими підрозділами армії УНР якраз поблизу того місця, де нині йому споруджено пам’ятник. Перебування головного отамана у місті було зумовлено придушенням заколоту проти нього, який організував один з тодішніх отаманів Володимир Оскілко. Оскільки армія УНР опинилася у скрутному становищі, бо зі сходу наступали більшовики, а із заходу – поляки, С.Петлюра разом з військом почав відступ на південь – спочатку на Дубно, потім на Кременець, зазначив І.Марчук.

Єдиний поки що в Україні пам’ятник С.Петлюрі було відкрито у центрі Рівного наприкінці 1990-х на вулиці, яка тепер носить його ім’я.