Азаров радить нікуди не їхати

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході спілкування з користувачами Facebook.

"Уже понад 40 років я щороку відпочиваю в Криму, коли є можливість, і Крим мені дуже подобається. Там дивовижне поєднання морського повітря, гірського повітря й лісового, чудове море. Мені здається, що краще нашого Криму немає ніде», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що нещодавно був у Катарі. «Столиця цієї держави Доха знаходиться на березі моря. Я розумію так, що вона має аналогічні умови, як Абу-Дабі, та інші країни, де є аналогічні курорти. Можливо, комусь там подобається, але для мене дуже висока температура, висока вологість і дуже тепла вода в морі (понад 30 градусів) не комфортні», - сказав він.

«Тому я всіх агітую відпочивати на наших українських курортах: Крим, Закарпаття, та й наша смуга в районі Києва для відпочинку дуже сприятлива", - підкреслив М.Азаров.