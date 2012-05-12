Чоловік загинув, потрапивши під ножі культиватора
13:52, 12 травня 2012Суспільство
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У Луганській області в районі села Полтава Сватівського району 30-річний чоловік загинув, потрапивши під культиватор під час польових сільськогосподарських робіт
Як повідомили УНІАН у відділі по зв'язках з громадськістю ГУ МВС у Луганській області, нещасний випадок стався вчора, 11 травня.
На полі під час проведення польових робіт місцевий житель виходив з кабіни, зачепився і потрапив під ножі.
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