Чоловік загинув, потрапивши під ножі культиватора

Як повідомили УНІАН у відділі по зв'язках з громадськістю ГУ МВС у Луганській області, нещасний випадок стався вчора, 11 травня.

На полі під час проведення польових робіт місцевий житель виходив з кабіни, зачепився і потрапив під ножі.