Чоловік загинув, потрапивши під ножі культиватора

13:52, 12 травня 2012
Суспільство
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У Луганській області в районі села Полтава Сватівського району 30-річний чоловік загинув, потрапивши під культиватор під час польових сільськогосподарських робіт

Як повідомили УНІАН у відділі по зв'язках з громадськістю ГУ МВС у Луганській області, нещасний випадок стався вчора, 11 травня.

На полі під час проведення польових робіт місцевий житель виходив з кабіни, зачепився і потрапив під ножі.

 

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