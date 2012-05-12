Дитина впала у вентиляційний ствол шахти

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

У повідомленні уточнюється, що вчора, 11 травня, о 16:00 на торезській шахті ім. Кисельова (Держпідприємство «Торезантрацит»), яка не працює з 1989 року, відбулося падіння дитини у вентиляційний ствол.

По прибуттю на місце події бійців МНС, було встановлено, що хлопчик, гуляючи з друзями, не побачив отвір і впав в нього.

О 19:45 дитину було піднято на поверхню з глибини 15 метрів. У тяжкому стані потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення Центральної міської лікарні з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, численні забої, перелом нижньої і верхньої щелеп.

Для рятувальної операції від Головного територіального управління МНС залучалися 1 одиниця техніки, 5 осіб особового складу і 3 працівників шахти.