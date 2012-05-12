FEMEN звинувачує УЄФА в пропаганді секс-туризму

21:31, 12 травня 2012
Суспільство
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Активістка українського руху FEMEN влаштувала акцію протесту в місці демонстрації Кубка Європи в Києві.

Юлія К. змогла проникнути в демонстраційний зал, оголити торс з нецензурним написом на адресу Євро-2012 і перекинути трофей.

Кубок отримав пошкодження, а активістку заарештували, повідомляє прес-служба FEMEN.

Активістка, обдуривши численну охорону, встигла оголити торс з написом "Fuck Euro-2012" і скинути кубок на землю. У результаті диверсії активістка була арештована, кубок пошкоджено, а демонстраційний майданчик закритий.
 
FEMEN виступає проти проведення в Україні Євро-2012, звинувачуючи УЄФА в пропаганді секс-туризму, в стимулюванні секс-індустрії в містах проведення євро-турніру, в споюванні та дебілізації населення. FEMEN називає Платіні євросутенером і закликає перешкоджати проведенню чемпіонату Європи з футболу в Україні і в Польщі.

"Справжнім приводом для бойкоту Євро-2012 світовими лідерами повинні стати не тимчасові труднощі однієї олігархічки, а трагедія сотень тисяч бідних українських жінок, втягнутих у світову секс-індустрію", - підсумовує прес-служба.

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Трофей, який вручають переможцю чемпіонату Європи, носить ім'я першого генсека УЄФА Анрі Делоне. За традицією, за деякий час до початку чемпіонату доступ до нього відкривають усім бажаючим.

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