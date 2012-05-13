Судді отримують анонімні погрози

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної прокуратури.

У повідомленні наголошується, що на адреси судових органів Донецької області надходили анонімні повідомлення з погрозами фізичної розправи.

Зважаючи на ступінь соціальної небезпеки і спроби перешкоди здійсненню правосуддя з хуліганських мотивів, за вказівкою прокуратури області органами МВС порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України.

У рамках здійснення нагляду за дотриманням законів при проведенні досудового слідства органами МВС прокуратурою області контролюється хід слідства у порушеній кримінальній справі.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення кола підозрюваних осіб, йдеться в повідомленні.