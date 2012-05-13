Експерти прогнозують обвал цін на бензин

Фахівці прогнозують, що ціни на паливо падатимуть і далі, основні причини - стабільне зниження світових цін на нафту і наявність в Україні великих запасів нафтопродуктів через зменшення попиту, викликаного дорожнечею. Про це повідомляє газета " Сегодня".

«Протягом квітня нафта впала в ціні більш ніж на 3% ($ 4 за барель), а за першу декаду травня ще на 7%. Це означає, що бензин вже може поступово дешевшати в роздрібі на 3,5% або майже на 40 копійок, - говорить заступник директора НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев. - Найбільше виграє той трейдер, який першим почне скидати ціну - покупець масово піде до нього».

На думку директора консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна, і подальший сценарій сприятливий для покупців: ціна нафти затримається на $ 110-111 (у березні було $ 125), тому можна очікувати, що в червні бензин і далі дешевшатиме. У травні, за його розрахунками, ціна знизиться на 20-30 коп. /л.

«Палива на ринку багато, адже трейдери його закуповували, виходячи з обсягів минулого року, але за фактом через дорожнечу продали менше на 15%», - говорить Куюн, відзначаючи, що якби не запаси, то ціни падали б набагато швидше.

З ним погоджується й аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко, але тільки за умови, що нафта не піде вгору: «До червня бензин А-95 напевно буде в роздрібі не вище 10,99 грн. /л, а дизпаливо 9,99, це психологічний момент і грамотні маркетологи ним скористаються».

Як повідомили виданню в пресс- службі Міненерго, трейдери почали виконувати рекомендації експертно-аналітичної групи при Кабміні від 11 травня: знизити ціну на 5 коп. /л з 12-13 травня, і ще на 5 коп. З 15 травня очікується, що бензин дешевшатиме такими ж темпами і далі - на 10 коп. /л на тиждень.