Мера міста-супутника Луганська взяли на гарячому

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Управління СБУ в Луганській області Юлія Єременко.

За її інформацією, «затримані троє: мер, ще один посадовець і депутат Олександрівської міської ради. Всі ці чиновники є членами земельної комісії міськради. І вони вимагали хабар близько 130 тисяч грн за надання земельних ділянок в районі міста Олександрівська», - сказала Ю.Єременко.

За її словами, в затриманні брали участь співробітники СБУ і обласної прокуратури.

«Зараз затриманих допитують. Вирішується питання про порушення кримінальної справи згідно з ч. 3 статті 368 Кримінального кодексу України», - сказала Ю.Єременко.

Як повідомив УНІАН депутат Олександрівської міської ради Микола Стрельцов, «слідча група працює в самій будівлі виконкому. Працівників вивели з будівлі і по черзі їх викликають для дачі свідчень. Автомобіль мера стоїть біля будівлі, він знаходиться всередині, і його допитують».

*** У 2008 році попередній мер Олександрівська Неллі Маринченко була засуджена до 8 років позбавлення волі за отримання хабара в 220 тис. грн.