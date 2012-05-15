Активістку Femen присудили до штрафу

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Як нагадали в міліції, під час презентації головного трофею Чемпіонату Європи з футболу 2012 року активістка Femen, під приводом бажання сфотографуватися поруч з Кубком, підійшла до трофею та скинула його на землю.

Дівчину було доставлено до міліції Шевченківського району столиці. Відносно неї було складено адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП («дрібне хуліганство»). Після цього порушницю громадського порядку було відпущено.

Наразі Шевченківським районним судом міста Києва винесено рішення про сплату учасницею жіночого руху «Femen» штрафу в розмірі 119 грн, поінформували у ГУ МВС Києва.

При цьому в міліції підкреслили, що інформація про те, що під час інциденту Кубок Євро-2012 був пошкоджений, не відповідає дійсності. Вже через деякий час того ж дня його повернули на місце і кожний бажаючий мав змогу сфотографуватися поруч з ним, зазначили у ВЗГ.