Глава УГКЦ: коли я був солдатом, у Луганську не було греко-католицької церкви

Як передає кореспондент УНІАН, глава УГКЦ зазначив, що йому радісно повернутися в місто, де він 21 рік тому ніс військову службу в Радянській армії.

«Я служив в славному Ворошиловградському ВВАУШ (вище військове авіаційне училище штурманів. - УНІАН) в медичній службі. Це був особливий час, кінець 80-х років початок 90-х, але я знайшов у своїх товаришів по службі добрих людей, які відіграли велику роль у моєму житті. Сьогодні я зустрівся з ними, і ми відразу один одного згадали. І вони навіть нагородили мене медаллю, як колишнього військовослужбовця ВВАУШ», - сказав предстоятель УГКЦ.

Він відзначив, що відвідування Луганська приурочено до 10-річного ювілею з дня встановлення єпископської кафедри Донецько-Харківського екзархату УГКЦ.

«Мені особливо приємно привітати вас з цим ювілеєм, тому що Луганська область також входить в Донецько-Харківський екзархат. За цей час тут багато чого змінилося. Я згадую, що коли був солдатом, то по неділях шукав греко-католицьку церкву, куди можна було б приходити, але її тут не було, а зараз вона є. Я побачив Луганськ новим, це вже місто сучасне, місто хороших, працьовитих людей. Це місто відкритих сердець і усміхнених облич», - сказав предстоятель УГКЦ.

Предстоятель УГКЦ також повідомив, що зустрівся з міськими та обласними властями. Він закликав греко-католиків Луганська любити один одного, піклуватися і втішати один одного в горі.