Євро на міжбанку йде вниз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0390/8,0440 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту знизилися – 0,2589/0,2593, котирування відносно євро-гривні пішли вниз – 10,2015/10,2095. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,2692/1,2694 (вівторок — 1,2860/1,2662).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.