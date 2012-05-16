Євро на міжбанку йде вниз
11:15, 16 травня 2012Суспільство
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Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань - 8,0390/8,0440 грн/дол., ціна на євро пішла вниз – 10,2015/10,2095 грн/євро
|На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0390/8,0440 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту знизилися – 0,2589/0,2593, котирування відносно євро-гривні пішли вниз – 10,2015/10,2095. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,2692/1,2694 (вівторок — 1,2860/1,2662).
У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.
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