Кличко засудить Поживанова

10:19, 22 березня 2006
Суспільство
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Кандидат у мери подав у суд на прибічника Омельченка за образу честі і гідності

 

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