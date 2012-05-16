У Попова вирішили не припиняти ремонти тепломереж через Євро-2012

Незважаючи на наявні пропозиції у зв'язку з проведенням Євро-2012 відмінити гідравлічні випробування тепломереж, ухвалено рішення не жертвувати заради чемпіонату Європи упевненістю в надійності теплокомунікацій. Про це повідомляє «Главком»

Як відзначив в програмі «Столиця» заступник начальника ГУ комунального господарства Володимир Баженов, «попередній опалювальний сезон показав, що всі ділянки, на яких були проведені випробування і були проведені заміни трубопроводів, дали дуже позитивний результат. Якщо кілька років тому пошкоджень, що викликали проблеми в квартирах киян, було зафіксовано понад дев'ятсот, то минулої зими їх число скоротилося практично в три рази».

«І коли на чаші вагів зважували, як цього року вчинити, що змінити для досягнення ще кращого результату, то ухвалили рішення все-таки на випробування йти», - відзначив заступник начальника ГУ.

За словами Баженова, ще одним серйозним досягненням міста в минулому сезоні стала відсутність аварій на магістральних тепломережах. «Ми пройшли цю зиму доволі спокійно і навіть пишаємося, тому що в нас на великих діаметрах не було практично жодної аварії. Не було такого, щоб пів-Києва було відключено, або два-три райони», – сказав Баженов, нагадавши киянам, що в «попередні роки аварійне відключення від теплоносія навіть півтора тисяч будинків не викликало великого здивування».

Нагадаємо, що відразу по завершенню опалювального сезону, згідно з дорученням глави КМДА Олександра Попова, в столиці почалася активна підготовка до нового сезону 2012-2013 років. У підготовчий період відповідні служби міста замінять найбільш проблемні ділянки мереж, які під час моніторингу були виявлені фахівцями і своєчасно зафіксовані.

Керівник міста при цьому поставив завдання підготуватися до опалювального сезону ще краще, ніж минулого року. «Ми виконали велику роботу. Але це тільки невелика частина шляху до європейських стандартів обслуговування киян. Важливо не зменшувати темп і підготуватися до майбутнього сезону ще краще», – сказав Попов.